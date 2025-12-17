Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус от FIS

Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус, который необходим для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила пресс-служба международной организации на официальном сайте.

Плешкова, которой 28 лет, была участницей зимних Олимпийских игр — 2022.

Также нейтральный статус от FIS получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, уже отобравшиеся на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева, а также сервисер Евгений Уфтиков.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Непряева высказалась о результатах на Кубке мира.