Конор Макгрегор женится спустя 17 лет отношений

Боец UFC Конор Макгрегор женится на Ди Девлин в Ватикане
Global Look Press

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор женится на своей давней спутнице Ди Девлин. Об этом сообщает Irish Independent.

Церемония запланирована на территории Ватикана в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини, расположенной рядом с собором Святого Петра.

Макгрегор и 38-летняя Девлин встречаются с 2008 года и имеют четверых детей, как сообщается, хотят провести частную католическую церемонию. Источниками СМИ в Ватикане подтверждается, что церковь была забронирована для этого события. Однако официальный представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что ему ничего не известно о каких-либо свадебных церемониях с участием Макгрегора.

1 декабря боец объявил о рождении четвертого ребенка.

Пара познакомилась в 2008 году в ночном клубе. По словам бойца, они сразу нашли общие темы для разговора. Девлин рассказывала, что ее в первую очередь впечатлила профессия Макгрегора.

В 2020 году Макгрегор сделал предложение Девлин.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор заявил о желании подраться с Махачевым.

