Норвежский лыжник опроверг злодейство россиян

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт поделился впечатлениями от встречи с российским спортсменом Савелием Коростелевым, назвав его приятным человеком. Его слова приводит Expressen.

«Легко думать, что все русские — злодеи, но это не так. Они такие же, как и мы», — заявил спортсмен.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее Международный союз биатлонистов заявил, что готов сотрудничать с CAS по делу СБР.