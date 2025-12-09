Российский хоккеист «Миннесоты» устроил массовую драку в матче НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты» Данила Юров устроил массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла».

Юрову не понравилось, что против его партнера по команде был совершен грубый силовой прием. Россиянин подъехал к обидчику и устроил потасовку, к которой подключился Кирилл Капризов, также выступающий за «Миннесоту».

«Миннесота» обыграла «Сиэтл» со счетом 4:1. За «Миннесоту» по заброшенной шайбе на свой счет записали россияне Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко. В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает четвертое место, набрав 37 очков. «Сиэтл» идет на 13-м месте, набрав 28 баллов. Лидирует в Западной конференции «Колорадо», набрав 48 баллов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее НХЛ поставила условие для участия хоккеистов в Олимпиаде-2026.