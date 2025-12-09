«Серьезно отпечаталось на психике»: Загитову травили в школе

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала проекту «Вместе», что в школе сталкивалась с травлей со стороны учеников и учителей из-за того, что пропускала часть уроков из-за тренировок.

«Естественно, для меня был огромный стресс, что я перед всем классом, вот все они смотрят, еще и шушукаются, хихикают. Вот такого я не понимаю, мне кажется, что учителя… Тем более учителя — они взрослые, они должны понимать, вообще почему и зачем это все делается. <...> Ну, это прям очень серьезно отпечаталось потом на моей психике ребенка», — поделилась она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

