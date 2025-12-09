«Новый шедевр»: журналист Рабинер поиздевался над Загитовой

Известный журналист и писатель Игорь Рабинер иронично поиздевался в своем Telegram-канале над олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании Алиной Загитовой после ее нового интервью.

Рабинер сделал репост новости под заголовком «Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела» и иронично прокомментировал публикацию.

«Новый лингвистический шедевр Алины Загитовой: «Лошадь зашторенная»!» — написал он.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее Загитова рассказала об унижениях на катке.