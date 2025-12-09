Боец UFC Двалишвили рассказал, готов ли он еще раз подраться с Яном

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил в своих соцсетях, что хочет провести третий поединок с Петром Яном.

«Воскресенье было не моим днем — Пётр был лучше, и я поздравляю его. Но не стоит слишком расслабляться — я собираюсь взять реванш в бою, который, надеюсь, состоится как можно скорее», — написал Двалишвили.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее тренер Двалишвили назвал поражение от Петра Яна пинком под зад.