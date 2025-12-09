На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аргентинский футбольный клуб показал форму с Собором Василия Блаженного

Клуб из Аргентины Deportivo Moscu показал форму с Собором Василия Блаженного
true
true
true

Аргентинский футбольный клуб Deportivo Moscu в своем Telegram-канале показал форму с Собором Василия Блаженного.

«Мы долго перебирали духовные символы, которые будут понятны и россиянам и аргентинцам. В итоге остановились на Соборе Василия Блаженного, который украсил лицевую сторону футболки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Собор Василия Блаженного есть на всех трех комплектах формы, но на черной футболке он проявляется только на солнце.

Deportivo Moscu в октябре 2025 года официально вошел в профессиональную региональную лигу Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Главным тренером клуба является воспитанник футбольного клуба «Москва» Роман Федоров. Также Федоров является автором последнего гола в истории клуба.

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 8 декабря определились финалисты Клаусуры. В решающем матче «Расинг» (Авельянеда) сыграет с «Эстудиантесом». Встреча состоится 14 декабря.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами