Аргентинский футбольный клуб показал форму с Собором Василия Блаженного

Клуб из Аргентины Deportivo Moscu показал форму с Собором Василия Блаженного

Аргентинский футбольный клуб Deportivo Moscu в своем Telegram-канале показал форму с Собором Василия Блаженного.

«Мы долго перебирали духовные символы, которые будут понятны и россиянам и аргентинцам. В итоге остановились на Соборе Василия Блаженного, который украсил лицевую сторону футболки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Собор Василия Блаженного есть на всех трех комплектах формы, но на черной футболке он проявляется только на солнце.

Deportivo Moscu в октябре 2025 года официально вошел в профессиональную региональную лигу Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Главным тренером клуба является воспитанник футбольного клуба «Москва» Роман Федоров. Также Федоров является автором последнего гола в истории клуба.

