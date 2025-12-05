На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер по футболу исчез в лесу с ружьем перед арестом за домогательства к детям

Virginia State Police

Тренер футбольной команды в Вирджинии Трэвис Тернер пропал без вести, а вскоре после этого был объявлен в федеральный розыск по обвинениям в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми и использовании компьютера для домогательства к несовершеннолетнему. Об этом сообщает ABC News.

«Хотя последний контакт семьи с Трэвисом вызывает у них серьезную обеспокоенность за его благополучие, они продолжают надеяться, что его найдут и предоставят возможность защитить себя в суде», — заявил адвокат семьи Тернера.

По словам родных, в день исчезновения он ушел в лес с ружьем и не вернулся. Дома остались его машина, ключи, кошелек и необходимые лекарства. Семья утверждает, что обвинения были предъявлены уже после его пропажи.

За помощь в поиске объявили вознаграждение в размере до 5000 долларов. Школьный округ, где он работал, заявил, что сотрудник находится в административном отпуске с запретом появляться на территории учебных заведений.

Ранее ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026 вручит Дональду Трампу награду.

