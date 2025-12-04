Россиян еще в одном виде спорта вернули на турниры с флагом и гимном

Российских самбистов вернули на международные соревнования с флагом и гимном РФ

Международная федерация самбо (FIAS) вернула право российским и белорусским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном на всех соревнованиях. Информация об этом опубликована на официальном сайте Всероссийской федерации самбо.

Такое решение было принято на исполкоме международной организации 4 декабря.

«Самбо — это часть нашей национальной идентичности, народный вид спорта, который объединяет в России людей разных национальностей и культур, учит ценить традиции всех народностей. Мы едины, когда уважаем права каждого — самбо учит именно этому», — заявил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

В ноябре 2025 года российские самбисты выступали на чемпионате мира под флагом FIAS и выиграли медальный зачет. Спортсмены из России выиграли 21 золотую золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Казахстана (2–2–9), тройку лучших замкнула команда Киргизии (2–1–2).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее белорусские спортсмены отказались возвращаться на турниры без россиян.