Олимпийский огонь зимних Игр 2026 года передали Италии

В Афинах передали олимпийский огонь организаторам Игр-2026
true
true
true
close
Stelios Misinas/Reuters

Олимпийский огонь для зимних Игр 2026 года был официально передан Италии во время церемонии в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

Церемония прошла на историческом стадионе «Панатинаикос». Торжественная программа была сокращена Национальным олимпийским комитетом Греции из-за угрозы сильного ливня и грозы, поэтому состоялась только минимальная необходимая часть церемонии с участием ограниченного числа лиц.

Огонь был зажжен традиционным способом от солнечных лучей с помощью параболического зеркала еще 26 ноября в греческой Древней Олимпии. Из-за облачной погоды в день церемонии его пришлось зажечь во время генеральной репетиции, а саму церемонию перенести в помещения Археологического музея Олимпии.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее ФХР сообщили о планах пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

Олимпиада 2026
