«Даже на работу прийти сложно»: Роднина о возвращении Трусовой после родов

Роднина: возвращение в спорт Трусовой после родов зависит от ее амбиций

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила вероятность возвращения Александры Игнатовой (Трусовой в девичестве) в спорт после рождения ребенка. Ее слова приводит Sport24.

«Все зависит от ее амбиций и желания. У всех свободная дорога — пускай каждый сам себя реализовывает, насколько он способен. После рождения ребенка сложно возвращаться в спорт. Даже после родов на работу женщине прийти сложно. Без четверных прыжков», — со смехом сказала Роднина.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Игнатов рассказал о своих ощущениях во время родов Трусовой.