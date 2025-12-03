«Его последний контракт, он думает, где больше денег»: экс-игрок ЦСКА о переходе Баринова

Экс-игрок ЦСКА Гришин о переходе Баринова в клуб: выбирает, где больше денег

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов переходит в московский клуб из-за большей зарплаты. Его слова приводит «Матч ТВ».

«То, что Баринов хороший футболист для нашего чемпионата — однозначно. Это скорее всего его последний контракт в 29 лет. Поэтому Дима думает и выбирает, где больше дадут денег. Потому что у футболистов век короткий, надо заработать, чтоб потом безбедно жить, — заявил Гришин.

3 декабря в СМИ появилась информация о переходе капитана «Локомотива» в ЦСКА.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года

Ранее в «Локомотиве» объяснили ситуацию с Бариновым.