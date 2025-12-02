На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Австрийский лыжник рад допуску россиян на старты

Лыжник Фермойлен о допуске россиян: очень рад за Коростелева
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе, отметив, что рад за Савелия Коростелева, передает VG.

«Исключение по национальному признаку – это определение расизма. Очень рад за Коростелева. Он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не занимал никакой позиции по этому поводу», — сказал Фермойлен.

2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее все лыжники сборной России отправили заявки на получение нейтрального статуса.

