Легенда «Спартака» призвал наказать Талалаева за жест, адресованный команде

Бубнов о неприличном жесте Талалаева: дал бы ему пожизненную дисквалификацию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» резко высказался в адрес главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева из-за показанного им оскорбительного жеста в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Максимально я бы ему пожизненную дисквалификацию дал — и пускай идет куда хочет», — заявил Бубнов.

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее ветеран «Зенита» высказался против ухода Талалаева из «Балтики» в «Спартак».