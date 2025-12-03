На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер «Милана» отказался возглавить «Спартак»

Marco Bucco/La Presse/Global Look Press

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли на вопрос о возможном наставничестве в «Спартаке» заявил о намерении взять паузу в карьере и не рассматривает предложения до конца сезона, передает Sport24.

«Нет, спасибо. Я приостановил карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца розыгрыша я не собираюсь искать клуб», — сообщил Пиоли.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее легенда «Зенита» назвал тренера «Спартака» временной фигурой.

