Ветеран «Динамо» рассказал, можно ли считать сезон для команды провальным

Экс-футболист Терехин: пока сезон для «Динамо» можно считать провальным
Иван Водопьянов/РИА Новости

Ветеран московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что пока сезон для команды можно считать провальным, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сезон можно считать проваленным? Пока – да. Если обыграют «Спартак» и немного поднимутся, то фон уже будет другой. Может тогда на что-то и претендовать будут. Надо ждать, как конкуренты сыграют», — сказал Терехин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев.

Московский «Спартак» 6 декабря сыграет дома со столичным «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) набрав 20 баллов.

Ранее Андрей Аршавин назвал матч «Спартак» — «Динамо» решающим для тренеров команд.

