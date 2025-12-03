На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комментатор «Матч ТВ» дал совет ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Черданцев: ЦСКА надо подписывать двух‑трех дорогих игроков
Алексей Филиппов/РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что московскому ЦСКА нужно подписать двух‑трех качественных футболистов, чтобы претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Критиковать ЦСКА даже язык не поворачивается. И Челестини, и команда в данный момент дают максимум. Если они хотят стать чемпионами, конечно, им нужно подписывать двух‑трех дорогущих игроков», — сказал Черданцев.

29 ноября ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

На 55-й минуте встречи игрок ЦСКА Данила Хотулев случайно направил мяч в свои ворота, сравняв счет. Решающий гол был забит за пять минут до окончания основного времени — Тамерлан Мусаев голом установил окончательный результат матча.

Ранее сообщалось о том, что возраст экс-игрока ЦСКА был подделан на шесть лет, его проверили на детекторе лжи.

Футбол. Чемпионат России
