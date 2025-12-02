На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Малкин обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Малкин поднялся в топ-3 гонки бомбардиров НХЛ среди россиян, обойдя Овечкина
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Встреча, которая состоялась в ночь на 5 декабря, завершилась победой «пингвинов» со счетом 5:1.

Теперь на счету Малкина 26 (6+20) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он поднялся на третье место гонки бомбардиров сезона НХЛ среди россиян, сравнявшись с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, опередив при этом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 25 очков.

Лидером этого списка является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (32), на второй позиции расположился Кирилл Капризов (31) из «Миннесоты Уайлд».

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи» в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
