Иностранный тренер ЦСКА рассказал, что его удивило в России

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что в России его удивило то, что многие клубы используют тактическую схему 5-4-1, передает «Матч ТВ».

«Удивило тактическое расположение: практически 10 команд в лиге со схемой 5–4–1, раньше такого я никогда не видел. Это заставило ломать голову, мне это понравилось. Российские команды на систематической базе используют эту схему», — сказал Челестини.

29 ноября ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

На 55-й минуте встречи игрок ЦСКА Данила Хотулев случайно направил мяч в свои ворота, сравняв счет. Решающий гол был забит за пять минут до окончания основного времени — Тамерлан Мусаев голом установил окончательный результат матча.

По итогам тура ЦСКА сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Оренбург» с 12 набранными баллами занимает 14-ю позицию в чемпионате.

