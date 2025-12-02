Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в Английской премьер-лиге (АПЛ), достигнув этой отметки за 111 матчей, что является рекордом турнира.

Историческое достижение норвежский футболист установил в матче АПЛ против «Фулхэма». Холанд отличился на 17-й минуте. Сейчас идет 66-я минута матча «Сити» ведет со счетом 5:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ман Сити» идет на втором месте, набрав 25 очков. «Фулхэм» занимает 15-е место, набрав 17 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед», пропустив на 62-й секунде матча.