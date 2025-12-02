Бывший футболист московского «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенда оказался жив. Luntha Television извинился перед семьей футболиста и зрителями за недостоверные данные.

Также в России Каньенда выступал за КАМАЗ из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». В 2005 году Каньенда стал бронзовым призером чемпионата России в составе «Локомотива». Он завершил карьеру в 2017 году, выступая за «Би Форвард Уондерерс» из Малави.

За сборную Малави Каньенда провел 60 матчей, забив 19 мячей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

