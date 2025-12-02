Дегтярев: «МОК нам помогает в оказании давления, в том числе на европейские страны

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) находится на российской стороне, передает «Матч ТВ».

«МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет нам помогает в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов на соревнования. В лыжных гонках и других видах», — сказал Дегтярев.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

Ранее стало известно, сколько российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2026.