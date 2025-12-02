Игрок «Ростова» об уходе Карпина из «Динамо»: ушел и ушел

Футболист «Ростова» Илья Вахания отреагировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо», передает «РБ Спорт».

«Ладно, ушел и ушел. Не так, как когда уходил из «Ростова». У меня была договоренность с Карпиным о переходе в «Динамо»? Писали и писали. Я точно так же читал, больше ничего не знаю. Ушел тренер из другой команды. Если бы в «Ростов», то я бы обсудил это», — сказал Вахания.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Ранее Карпин рассказал о своей мотивации в «Динамо».