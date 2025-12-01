«Деньги ли?» Карпин рассказал о своей мотивации в «Динамо»

Тренер Карпин: если бы были деньги мотивацией, я бы сам не ушел из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что деньги не были его главной мотивацией, когда он соглашался на работу в московском «Динамо». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Какие доводы нашел для себя, чтобы опять пойти на совмещение? Деньги ли? Нет. Если бы были деньги, я бы сам не ушел из «Динамо», правильно? Мотивация была поработать с хорошими футболистами, попробовать с хорошими футболистами что-то построить», — отметил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. Однако в 17-м туре РПЛ команда потерпела поражение от грозненского «Ахмата» — 1:2. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

Ранее в «Динамо» заявили, что у Карпина не пошло.