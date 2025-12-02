В Норвегии разочарованы решением CAS по российским лыжникам

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным отстранение российских лыжников от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), передает TV 2.

«Мы, естественно, разочарованы таким заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу остаётся твёрдой, но с другими членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим», — сказал Дюрхауг.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме высказались о решении CAS по лыжникам.