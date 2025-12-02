«Шанс успеть на Олимпиаду равняется нулю»: в Госдуме высказались о решении CAS по лыжникам

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что шанс на участие российских лыжников в зимних Олимпийских играх — 2026 крайне мал, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У каждой федерации свои правила. Боюсь, что допуск лыжников затянется до новогодних праздников, все уйдут у них в отпуск, на каникулы, и, конечно, на Олимпиаду успеть будет крайне сложно. Чисто организационно шанс успеть на Олимпиаду равняется практически нулю», — заявила она.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

