Большунов обвинил своих соперников в нечестной борьбе и создании помех

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов обвинил своих соперников из группы Егора Сорина в постоянной нечестной борьбе и создании помех на трассе. Об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

«Что касается группы Сорина, начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», — заявил он.

В группу Сорина также входит лыжник Александр Бакуров, с которым у Большунова произошел конфликт.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунов обвинил своего соперника в симуляции травмы после толчка.