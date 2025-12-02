Бывший футболист сборной Англии задержан по подозрению в попытке изнасилования

Бывший футболист сборной Англии и Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан по подозрению в попытке изнасилования бывшей возлюбленной. Об этом сообщает издание Metro.

По информации СМИ, игрока задержали на паспортном контракте в аэропорту английского города Станстед после того, как его бывшая партнерша сообщила о попытке изнасилования. Сотрудники полиции взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК и задержали футболиста на несколько часов, после чего футболист был отпущен под залог до завершения расследования.

Известно, что обвинение было выдвинуто несколько недель назад, а предполагаемое нападение произошло во время отношений с его бывшей партнершей. Имя футболиста не раскрывается по юридическим причинам, известно только то, что в сборной Англии он выступал в 2010-х годах.

Летом 2025 года стало известно, что футболист Томас Парти, у которого летом 2025 года закончился контракт с лондонским «Арсеналом», обвиняется в пяти эпизодах изнасилования. Сам игрок не признал свою вину по предъявленным обвинениям.

