Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба после серии поражений

Болельщики «Ниццы» подкараулили футболистов команды около клубной базы и напали на них после матча 14-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом пишет издание Footmercato.

Поединок завершился поражением «Ниццы» со счетом 1:3, команда проиграла четвертый матч подряд в чемпионате Франции, что вызвало сильное недовольство у ее поклонников. Около 400 болельщиков собрались около клубной базы и дождались футболистов, которые вернулись с поединка. Болельщики кричали об отставке главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.

В турнирной таблице национального первенства Франции «Ницца» после 14 сыгранных туров занимает десятую позицию, набрав 17 очков. Команда также выступает на групповом этапе Лиги Европы, однако в рамках этого турнира клуб не смог выиграть ни одного поединка, в его активе нет ни одного балла. «Ницца» идет на последней позиции — 36-й.

В следующем туре чемпионата Франции «Ницца» на своем поле 7 декабря примет «Анже».

