«Это как с Моуринью»: в «Динамо» заявили, что у Карпина не пошло

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что у него сохранились хорошие отношения с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Такая тренерская доля — то, что работает в одной команде, в другой не работает. Это как с Моуринью — с «Порту» и «Интером» выигрывал, а приходит в другие команды — не получается. У нас нормальные отношения. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло», — отметил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

