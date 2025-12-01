Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на Олимпиаду-2026

Российские шорт-трекисты завоевали две путевки на участие в ОИ-2026

Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Россияне по итогам четырех этапов Кубка мира обеспечили право выставить по одному спортсмену среди мужчин и женщин на предстоящих Играх.

Мужчины завоевали квотные места на дистанциях 1000 и 1500 метров, а женщины — на 500 и 1000 метров.

Официальное подтверждение квот со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) ожидается в период с 12 по 14 декабря. Окончательное решение о том, какие конкретно спортсмены поедут на Олимпиаду, будет принимать Федерация конькобежного спорта России.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее 909-й гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.