«Добивать человека не стоит»: чемпионка ОИ Роднина о скандале с Большуновым

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не стоит слишком сильно бичевать лыжника Александра Большунова после инцидента с Александром Бакуровым. Ее слова приводит РИА Новости.

«Да, такой случай произошел, и можно его заметить. Но бичевать? Он сам, наверное, себя бичует больше, чем кто-то. <...> Поэтому я думаю, что ему и в сборной России что-то скажут, и (личный) тренер, да и сам он себе это говорит тысячу раз. Но добивать человека не стоит, его можно наказать, но не четвертовать», — отметила она.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о ходе расследования скандала с Большуновым, заявив, что в ФЛГР все прогнило.