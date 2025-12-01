На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший футболист сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в 79 лет

Умер бывший футболист сборной СССР Мунтян
Александр Макаров/РИА Новости

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян скончался на 80-м году жизни. Информацию об этом в своем официальном Telegram-канале опубликовала украинская команда.

«На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян», — указала пресс-служба.

В составе киевской команды футболист семь раз выигрывал чемпионат СССР, также он вместе с «Динамо» два раза выиграл национальный Кубок. Также на его счету победа в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА, который состоялся в 1975 году. За национальную сборную СССР он играл с 1968 по 1976 год, всего провел 49 матчей и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Европы в 1972 году.

Последний матч за киевское «Динамо» он провел в 1977 году, а в 1978 году попал в аварию, где погибла его пассажирка. На Мунтяна было заведено уголовное дело, он был лишен звания капитана МВД, временно исключен из КПСС. Дело было закрыто через полгода в связи с отсутствием состава преступления, а его восстановили в КПСС.

В 1980 году он стал играющим тренером киевского СКА, после чего начал строить тренерскую карьеру.

Ранее умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос».

