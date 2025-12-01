Украинская судья дисквалифицирована на год за запугивание фигуриста

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) приняла решение об отстранении украинского арбитра Алены Лисовой сроком на один год по причине запугивания и оказания давления на фигуриста во время турнира Budapest Trophy в октябре 2024 года.

Судья подошла к одному из танцоров в перерыве между выступлениями и заявила, что катание его дуэта «ужасно» и его «невозможно смотреть» не только ей, но и другим судьям. Лисова посоветовала спортсменам вернуться к предыдущим тренерам, пригрозив в противном случае повлиять на их будущие результаты, поскольку «она об этом позаботится».

ISU признал действия грубым нарушением Кодекса этики организации. Дисквалификация действует с 13 января 2025 года по 13 января 2026 года. На весь срок отстранения Лисовой также запрещено вступать в любые контакты с пострадавшими фигуристами.

В апреле 2025 года пожизненную дисквалификацию за манипуляции с результатами получил арбитр Юрий Балков.

