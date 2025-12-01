На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинская судья дисквалифицирована на год за запугивание фигуриста

ISU

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) приняла решение об отстранении украинского арбитра Алены Лисовой сроком на один год по причине запугивания и оказания давления на фигуриста во время турнира Budapest Trophy в октябре 2024 года.

Судья подошла к одному из танцоров в перерыве между выступлениями и заявила, что катание его дуэта «ужасно» и его «невозможно смотреть» не только ей, но и другим судьям. Лисова посоветовала спортсменам вернуться к предыдущим тренерам, пригрозив в противном случае повлиять на их будущие результаты, поскольку «она об этом позаботится».

ISU признал действия грубым нарушением Кодекса этики организации. Дисквалификация действует с 13 января 2025 года по 13 января 2026 года. На весь срок отстранения Лисовой также запрещено вступать в любые контакты с пострадавшими фигуристами.

В апреле 2025 года пожизненную дисквалификацию за манипуляции с результатами получил арбитр Юрий Балков.

Ранее стало известно, почему мать фигуристки Костылевой отказала нескольким школам фигурного катания.

