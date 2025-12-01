На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мерзость»: Плющенко ответил матери Костылевой, пожелавшей дочери провала

Плющенко ответил матери Костылевой, пожелавшей дочери провала
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале резко отреагировал на публикацию матери своей ученицы, фигуристки Елены Костылевой, в которой она выразила желание увидеть неудачу собственной дочери.

«Господи, какая же мерзость! Друзья прислали. Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери!» — написал Плющенко.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской. После этого Костылева-старшая неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.

Ранее мать Костылевой обвинила Плющенко в обнулении в глазах фигуристки авторитета.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами