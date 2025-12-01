Звезда НХЛ ушел от ответа на вопрос о возвращении в Россию

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не стал категорично отрицать такую перспективу возвращения в Россию. Его слова передает New York Post.

«Никогда нельзя говорить наверняка. Прямо сейчас мне трудно об этом что-либо сказать. Это и правда сложный вопрос. Я не могу загадывать наперед, в жизни все может сложиться по-своему», — высказался Панарин.

В ноябре тренер хоккейного «Спартака» Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что Панарин хочет вернуться в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Овечкин вышел на второе место в рейтинге российских снайперов НХЛ.