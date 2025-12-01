На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин вышел на второе место в рейтинге российских снайперов НХЛ

Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ среди россиян
John McDonnell/AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на вторую строчку в списке лучших снайперов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

Овечкин в текущем сезоне забил 12 шайб в 26 проведенных матчах. Благодаря этому показателю он обошел Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (11 голов в 23 играх) и Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» (11 голов в 25 играх) .

Лидером является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который забил 17 голов в 26 матчах.

В общем зачёте лучших бомбардиров НХЛ Александр Овечкин с 12 голами делит 32-ю позицию, а лидером списка является канадец Натан МакКиннон из «Колорадо Эвеланш», на счету которого 20 точных бросков .

«Вашингтон» в гостях одержал победу со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). На 8-й минуте матча Овечкин отдал точную передачу на Тома Уилсона, открывшего счет. Во втором периоде Уилсон оформил дубль, а в концовке встречи Овечкин забросил свою 909-ю шайбу в НХЛ, установив окончательный счет.

Общее количество забитых шайб у Овечкина с учетом матчей плей-офф достигло 986, и теперь хоккеисту осталось 30 голов до рекорда Гретцки (1016).

Ранее 909-й гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
