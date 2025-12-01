На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сперцян установил ассистентский рекорд РПЛ

Игрок «Краснодара» Сперцян установил ассистентский рекорд РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян установил ассистентский рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче 17-го тура против самарских «Крыльев Советов».

Голевая передача Сперцяна с углового стала уже седьмой в текущем сезоне, забитой после стандартного положения. С 2009 года ни одному футболисту не удавалось оформить столько ассистов со стандартов за один турнир.

Ранее по шесть результативных передач с подобных моментов за сезон оформляли Матье Вальбуэна («Динамо»), Драган Блатняк («Химки»), Бибрас Натхо («Рубин») и Бителло («Динамо»), который по итогам прошлого сезона стал лучшим ассистентом, отдав 11 результативных передач.

На 21-й минуте матча счет открыл Дуглас Аугусто. Еще до перерыва Эдуард Сперцян удвоил преимущество хозяев. На 53-й минуте Эдуард Сперцян довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Джон Кордоба на 61-й минуте забил четвертый гол в ворота «Крыльев». Витор Тормена установил окончательный счет матча, забив под занавес встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 37 очков. «Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 17 оков.

Ранее обладательница «Золотого мяча» была отстранена от тренировок.

Футбол. Чемпионат России
