Обладательница «Золотого мяча» отстранена от тренировок

Обладательница «Золотого мяча» Бонмати сломала ногу на тренировке
Benoit Tessier/Reuters

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати сломала малоберцовую кость левой ноги во время тренировки сборной Испании. Об этом сообщает пресс‑служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Бонмати завершила утреннюю тренировку из‑за боли после неудачного приземления. После обследований, проведенных медицинскими службами RFEF, у нее был диагностирован перелом левой малоберцовой кости», — сказано в заявлении.

Футболистка вернется в расположение «Барселоны» для начала реабилитации.

Айтана Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча» в третий раз. До этого Бонмати побеждала в голосовании в 2023 и 2024 году. В ее активе также победа на чемпионате мира 2023 года и титул победительницы Лиги наций 2024.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее тренер женского «Ростова» угрожала игрокам из-за споров о зарплатах.

Футбол. Чемпионат Испании
