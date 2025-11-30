«Произошла потеря дочери»: мать фигуристки Костылевой обвинила Плющенко

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина в своем Telegram-канале обвинила тренера Евгения Плющенко в подрыве родительского авторитета.

«На Лену я даже голос не могу повысить последний год. Все поняли, что Лена не ангел. Ее тренер Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы и папы тоже. Сначала я этому не противилась. А теперь думаю, зря. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери», — написала Костылева-старшая.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее в Госдуме признали факт насилия матери Костылевой над фигуристкой.