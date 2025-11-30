Чемпион ОИ осудил Большунова за нападение на Бакурова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг резкой критике поведение Александра Большунова во время конфликта на этапе Кубка России с Александром Бакуровым, передает «Спорт День за Днем».

«Саша уже не первый раз позволяет себе вольности. Большунов как человек — самый титулованный на сегодняшний день в лыжных гонках — должен показывать пример. А он показывает антипример. Правила должны быть для всех одинаковыми. Он должен нести наказание», — заявил Васильев.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Бакуров отказался подавать заявление в полицию на Большунова.