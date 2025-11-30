Бакуров отказался подавать заявление в полицию на Большунова

Российский лыжник Александр Бакуров сообщил, что не планирует обращаться в правоохранительные органы из-за конфликта с Александром Большуновым, передает Sports.ru.

«Было примерно полтысячи сообщений. Предлагали и предлагают даже в полицию идти — нанесение телесных повреждений. Но родители и личный тренер советуют этого не делать — слишком энергозатратно. И я тоже считаю, что в этой ситуации мы должны разобраться сами», — заявил Бакуров.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее у Большунова сломалось крепление на одной из лыж.