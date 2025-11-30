«Хватит ума работать с нашим человеком»: Губерниев о возможном тренере «Спартака»

Губерниев: «Спартаку» бы присмотреться к Романову, а не звать иностранца-балбеса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил футбольному клубу «Спартак» обратить внимание на исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова на постоянную роль наставника команды, передает «Чемпионат».

«Спартаку» нужно присмотреться к тренеру Романову. Я сразу говорил, что нужно было договариваться с Калининградом и забирать Талалаева. Чтобы не приглашать иностранного балбеса, может, у «Спартака» хватит ума работать с нашим человеком. Хуже точно не будет», — заявил Губерниев.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две — в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0), а после 29 ноября проиграл на выезде «Балтике» со счетом 0:1. В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.

