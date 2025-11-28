На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Янника Синнера хотят пригласить на турнир в Санкт-Петербурге

Александр Медведев хочет пригласить Синнера на турнир в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Andrew Couldridge/Reuters

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев заявил, что хочет пригласить на петербургский турнир вторую ракетку мира Янника Синнера, передает ТАСС.

«Мало кто помнит, но в свое время Синнер начинал у нас на турнире. Мы дали ему wild card. Он пообещал, что однажды вернется. Время пришло — пора приезжать. Мы ему припомним», — сказал Медведев.

16 ноября 2025 года Синнер одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финальном матче Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

Синнер реализовал восемь эйсов. При этом он допустил пять двойных ошибок, но смог взять один решающий брейк-пойнт. Алькарас совершил пять ошибок на подаче, не сделал ни одной двойной ошибки и осуществил один брейк-пойнт из трех возможных.

Ранее Синнер потребовал от организаторов турниров Большого шлема честного распределения доходов.

