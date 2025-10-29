На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синнер потребовал от организаторов турниров Большого шлема честного распределения доходов

Синнер недоволен финансированием на турнирах Большого шлема
Andrew Couldridge/Reuters

Вторая ракетка мира Янник Синнер выступил с критикой политики распределения доходов на турнирах Большого шлема, передает The Guardian.

«Турниры Большого шлема — крупнейшие события, приносящие большую часть дохода в теннисе, поэтому мы просим о справедливом финансировании», — заявил Синнер.

Итальянский теннисист поднял вопрос о необходимости увеличения базового оклада игроков и улучшения социальных гарантий. Он отметил, что доля призовых в общей выручке мейджоров составляет лишь 12-15%, тогда как турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Риме направляют спортсменам около 22% доходов.

По словам теннисиста, переговоры с организаторами «Ролан Гаррос» и Уимблдона оказались безрезультатными. Синнер выразил разочарование тем, что турниры ссылаются на необходимость решения других вопросов, вместо того чтобы заняться социальным обеспечением игроков. Он подчеркнул, что вопросы пенсий и медицинского страхования требуют немедленного внимания.

Ранее Андрей Рублев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

