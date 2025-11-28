Легенда ЦСКА дал совет клубу

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что клубу нужно приобрести нападающего, передает «Советский спорт».

«В данный момент, скажем так, голов недостаточн. Надеюсь, что клуб как-то изменит эту ситуацию. Чтобы оставаться в борьбе за чемпионство, нужен хороший нападающий , как Думбия, как Вагнер Лав», — сказал Тошич.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место с 33 очками, уступая лидеру «Краснодару» всего одно очко.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России армейцы встретятся с «Краснодаром». В четвертьфинале армейцы одолели махачкалинское «Динамо», одержав победу в серии послематчевых пенальти.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее тренер ЦСКА отказался заявлять о возможном чемпионстве команды.