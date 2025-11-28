Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» завершил карьеру

Бывший вратарь петербургского «Зенита», «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры, передает «РБ Спорт».

«Я завершил карьеру еще зимой, посмотрим, что будет дальше», — сказал Крицюк.

За «Краснодар» Крицюк выступал с 2016 по 2020 год.

Крицюк выступал за «Зенит» с 2021 по 2022 год, проведя всего семь матчей. В сезоне 2021/22 вместе с командой он стал чемпионом России.

15 июня 2022 года контракт с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон из-за состояния здоровья голкипера. После этого он снова отправился в чемпионат Португалии. 1 июля 2022 года подписал контракт со своим предыдущим португальским клубом — «Жил Висенте». Последним клубом Крицюка в карьере стала «Тюмень».

Ранее в московском ЦСКА рассказали, подходит ли к концу карьера Игоря Акинфеева.