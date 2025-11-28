На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» завершил карьеру

Экс-вратарь «Зенита» и «Краснодара» Крицюк завершил карьеру
true
true
true
close
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Бывший вратарь петербургского «Зенита», «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры, передает «РБ Спорт».

«Я завершил карьеру еще зимой, посмотрим, что будет дальше», — сказал Крицюк.

За «Краснодар» Крицюк выступал с 2016 по 2020 год.

Крицюк выступал за «Зенит» с 2021 по 2022 год, проведя всего семь матчей. В сезоне 2021/22 вместе с командой он стал чемпионом России.

15 июня 2022 года контракт с «Зенитом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон из-за состояния здоровья голкипера. После этого он снова отправился в чемпионат Португалии. 1 июля 2022 года подписал контракт со своим предыдущим португальским клубом — «Жил Висенте». Последним клубом Крицюка в карьере стала «Тюмень».

Ранее в московском ЦСКА рассказали, подходит ли к концу карьера Игоря Акинфеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами