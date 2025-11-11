«Должны поддерживать»: чемпион ОИ о показе Олимпиады в России

Фигурист Траньков о показе ОИ в России: нужно показывать виды с россиянами

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который выступал в парном катании с Татьяной Волосожар, выступил за показ зимних Олимпийских игр — 2026 в России. Его слова приводит Sport24.

«Если там будут россияне, то мы должны их поддерживать. Страна должна смотреть и болеть, поэтому я думаю, что, по крайней мере, те виды, где наши выступают, нужно показывать», — отметил Траньков.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала смотреть Олимпиаду-2026.