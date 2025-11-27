16-летняя российская тяжелоатлетка дисквалифицирована за мельдоний

16-летняя российская тяжелоатлетка, чье имя не раскрывается, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на три года. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе несовершеннолетней спортсменки был обнаружен мельдоний. Ее дисквалификация отсчитывается с 16 апреля 2025-го и завершится 15 апреля 2028 года.

В 2024 году спортсменка стала победительницей первенства России, в 2025 году завоевала серебро.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после его запрета в допинг-пробе почти 300 российских спортсменов оказалось это вещество. В их числе была российская теннисистка Мария Шарапова. Она на пресс-конференции в 2016 году объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

